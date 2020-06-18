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18.06.2020 15:38
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ЕС продлил санкции против России из-за Крыма ещё на год

Европейский союз продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя в знак несогласия присоединения полуострова к России в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры будут применяться ещё как минимум до 23 июня 2021 года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter приветствовал это решение.

Санкции включают, в частности, запрет для европейских компаний на инвестиции в Крым, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики и инфраструктурными проектами; запрет на предоставление туристических услуг в Крыму или Севастополе; запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

Ранее Европейский совет продлевал эти меры с 20 июня 2019 года до 23 июня 2020 года.

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Комментарии (3)

Pilat
А где ответные санкции за Косово?
260602101
Для импортозамещения это только в плюс ! Картошечка в Крыму будет небось по 15 рублей кило, а черешня и персики по 25 !
GOSDEP
...по просьбе Российской Федерации. Милота!
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