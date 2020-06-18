ЕС продлил санкции против России из-за Крыма ещё на год

Европейский союз продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя в знак несогласия присоединения полуострова к России в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры будут применяться ещё как минимум до 23 июня 2021 года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter приветствовал это решение.

Санкции включают, в частности, запрет для европейских компаний на инвестиции в Крым, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики и инфраструктурными проектами; запрет на предоставление туристических услуг в Крыму или Севастополе; запрет на экспорт определенных товаров и технологий.