Взрыв заболеваемости коронавирусом в Пекине оказался хлопком. Китайцы заверили в контроле над ситуацией
Ведущий эпидемиолог Китая заявил, что в Пекине удалось взять под контроль новую вспышку коронавируса.
«Эпидемическая ситуация в Пекине находится под контролем, и, как ожидается, в ближайшие дни число новых случаев заболевания сократится», — цитирует 18 июня заявление ведущего эпидемиолога страны У Цзюнью агентство Xinhua.
По его словам, сейчас медики фиксируют случаи заражения, которые произошли до 12 июня. Ежесуточный прирост в Пекине составляет около 20 зараженных. В скором времени вспышка пойдет на спад.
Власти китайской столицы объявили «экстраординарные меры» для борьбы с «самым серьезным обострением с февраля» после вспышки на рынке Пекина. Первоначально источником заражения назывался норвежский лосось, однако затем министр рыболовства и морепродуктов Норвегии опроверг эту информацию.
С начала пандемии в Китае официально выявили 83 293 заболевших COVID-19, хотя некоторые ученые считают, что это количество может быть гораздо больше, а с COVID-19 Поднебесная столкнулась еще прошлым летом.