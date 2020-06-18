Взрыв заболеваемости коронавирусом в Пекине оказался хлопком. Китайцы заверили в контроле над ситуацией

Ведущий эпидемиолог Китая заявил, что в Пекине удалось взять под контроль новую вспышку коронавируса.

«Эпидемическая ситуация в Пекине находится под контролем, и, как ожидается, в ближайшие дни число новых случаев заболевания сократится», — цитирует 18 июня заявление ведущего эпидемиолога страны У Цзюнью агентство Xinhua.

По его словам, сейчас медики фиксируют случаи заражения, которые произошли до 12 июня. Ежесуточный прирост в Пекине составляет около 20 зараженных. В скором времени вспышка пойдет на спад.