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18.06.2020 15:33
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Взрыв заболеваемости коронавирусом в Пекине оказался хлопком. Китайцы заверили в контроле над ситуацией

Ведущий эпидемиолог Китая заявил, что в Пекине удалось взять под контроль новую вспышку коронавируса.

«Эпидемическая ситуация в Пекине находится под контролем, и, как ожидается, в ближайшие дни число новых случаев заболевания сократится», — цитирует 18 июня заявление ведущего эпидемиолога страны У Цзюнью агентство Xinhua.

По его словам, сейчас медики фиксируют случаи заражения, которые произошли до 12 июня. Ежесуточный прирост в Пекине составляет около 20 зараженных. В скором времени вспышка пойдет на спад.

Власти китайской столицы объявили «экстраординарные меры» для борьбы с «самым серьезным обострением с февраля» после вспышки на рынке Пекина. Первоначально источником заражения назывался норвежский лосось, однако затем министр рыболовства и морепродуктов Норвегии опроверг эту информацию.

С начала пандемии в Китае официально выявили 83 293 заболевших COVID-19, хотя некоторые ученые считают, что это количество может быть гораздо больше, а с COVID-19 Поднебесная столкнулась еще прошлым летом.

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Комментарии (7)

a.159753123
Ухахахаха ))) Троллинг в названии зачОтный )))
261254291
Фонтанка! Найми, наконец , грамотного журналиста!
"Китайцы заверили в контроле над ситуацией"
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