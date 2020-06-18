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18.06.2020 14:55
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Минобороны РФ показало, как первым добровольцам вводят экспериментальную вакцину от COVID-19

В военном клиническом госпитале имени Бурденко 18 июня приступили к испытаниям вакцины против COVID-19, препарат ввели первым 18 добровольцам, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — информирует оборонное ведомство.

Министерство обороны РФ//bbbreaking

Как добавили в министерстве, осмотр и опрос добровольцев показал, что пока побочных реакций и осложнений не наблюдается, на самочувствие никто из участников испытаний не жаловался. Первыми на испытания идут офицеры, прапорщики и контрактники, вторую группу составят гражданские лица. Иммунизацию остальным добровольцам проведут через несколько дней наблюдения за первой группой подопытных.

Клинические испытания российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 Министерство обороны проводит совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

Как пояснил директор Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, вакцину вводят дважды: в нулевой день и в 21-й. Добровольцы находятся под наблюдением врачей 28 дней. Если всё пройдёт успешно, вакцину могут зарегистрировать в августе.

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