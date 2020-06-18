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18.06.2020 14:33
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Узбекистан, Киргизия, Таиланд. Минкомсвязи опубликовал расписание вывозных рейсов до конца месяца

Из тридцати запланированных до 30 июня вывозных рейсов только пять приземлятся в Петербурге. В город прилетят пассажиры из Бангкока, Ташкента и Бишкека.

Расписание 18 июня опубликовано в телеграм-канале Минкомсвязи. В ближайшие дни в Москве ждут россиян из Парижа и Праги, с остановкой в Петербурге 19 июня прилетит самолет из Франкфурта-на-Майне.

В столицу также прилетят пассажиры из киргизского города Ош, Бишкека, Кишинева, Ташкента.

Самолеты из Пхукета и Бангкока довезут пассажиров до города на Неве 22 июня. С остановкой в Москве, 23-го числа в Пулково приземлится рейс из Узбекистана, 27 — из Киргизии.

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Комментарии (1)

Киркор_Филиппов
Зачем самолёт из Узбекистана и Киргизии?
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