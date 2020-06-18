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18.06.2020 14:10
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Президент Азербайджана не приедет на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за расширения карантинных мер, сообщает пресс-служба главы соседнего государства по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

«Президент Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу того, что запланированное участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Москве, оказалось невозможным из-за расширения карантинных мер в Азербайджане», — говорится в сообщении.

Путин выразил понимание ситуации и поблагодарил за телефонный звонок, отметили в пресс-службе Алиева.

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