Президент Азербайджана не приедет на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за расширения карантинных мер, сообщает пресс-служба главы соседнего государства по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

«Президент Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу того, что запланированное участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Москве, оказалось невозможным из-за расширения карантинных мер в Азербайджане», — говорится в сообщении.