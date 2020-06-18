Квартиры с террасами: обустраиваем уникальное место для отдыха и досуга

Открытые террасы в новых домах перестали быть чем-то удивительным. Террасы появляются не только в новых элитных домах, но и в бизнес-классе, и даже в комфорте.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

И это не просто увеличенная лоджия или балкон. Это дополнительные пространства, позволяющие значительно расширить функционал квартиры и выйти за пределы четырех стен. Причем, слово «значительно» здесь находится не для красоты. Площадь террас в петербургских новостройках колеблется в широком диапазоне — на рынке можно встретить варианты как 20, так и 150 кв. м.

Террасы, которые подчеркивают видовые характеристики объекта, проектируются чаще всего в жилых комплексах у воды, рядом с парками или городскими достопримечательностями. Например, все квартиры на пятом этаже жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка», расположенного на Тореза, 77, обладают индивидуальными выходами на эксплуатируемую кровлю. С этих просторных террас открываются потрясающие виды на одноименный парк. Апартаменты в МФК AVATAR, который находится на берегу Петровского острова, имеют террасы, глубокие балконы и лоджии с видами на водную гладь Малой Невы и исторический центр города.

Компания «Строительный трест» своими объектами наглядно демонстрирует, что на наличие такой уникальной опции класс жилья совершенно не влияет. Квартиры с террасами есть и в жилых комплексах комфорт-класса «Капитал» в Кудрово и NEWПИТЕР в поселке Новоселье Ломоносовского района.

Возможность любоваться панорамой локации — не единственный плюс. В зависимости от размеров и параметров террасы (закрытая или открытая), на ней можно обустроить полноценные площадки для досуга, отдыха, спорта и даже работы.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Озеленение

На террасе можно обустроить палисадник, который украсит данное пространство всем своим разноцветным разнообразием. Масштаб цветника ограничивается лишь полетом фантазии владельца. Это может быть и зонирование декоративными клумбами, обустройство альпийских горок или даже сада камней.

При оформлении такой террасы не стоит забывать о климатических особенностях Петербурга. Все растения должны быть холодоустойчивыми и влаголюбивыми, что позволит как можно дольше сохранять красоту и радовать цветением.

Площадка для барбекю

Открытые террасы подразумевают возможность приготовления и приема пищи на свежем воздухе. Для этого необходимо обустроить на террасе столовую зону с площадкой, на которой можно установить гриль-барбекю или печь-мангал.

В этом случае очень важно позаботиться о пожарной безопасности, устроив зону для приготовления пищи соответственным образом. Пол террасы лучше всего облицевать камнем, а под рукой всегда должен быть огнетушитель.

Лаундж-пространство

Романтики и любители тишины могут оформить место для отдыха под открытым небом. Это могут быть подвесные кресла, удобные диванчики вокруг чайного столика. Такое пространство идеально для утренней чашечки кофе, ужина с видом на закат или чтения любимой книги на свежем воздухе.

Оформляя лаундж-зону, так же следует учитывать погодные условия Петербурга. При выборе мебели лучше остановиться на вариантах, плетеных из ротанга, бамбука или ивы.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Место для солнечных ванн

Летом в теплые и ясные дни хочется побаловать себя солнечными ваннами. Квартира с террасой — идеальное решение. Тем более, что не нужно собираться и выезжать на природу или специализированный пляж. Достаточно лишь установить шезлонг и удобно в нем устроиться. А если ваш дом находится рядом с водоемом — этот фактор лишь добавит ощущений.

Игры и занятия спортом

Площадка на свежем воздухе подойдет для развлечений и игр. Здесь можно обустроить детскую площадку с развивающим оборудованием, песочницей и даже небольшой горкой. Ваши дети смогут играть здесь практически так же, как в саду или на даче — главное, предусмотреть достаточно высокие перила.

Если же вы подумываете наконец-то заняться зарядкой, терраса — место для физической активности. Можно даже использовать пространство для игровых видов спорта, например, установив стол для пинг-понга.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Полезное советы

Если площадь террасы позволяет, для более функционального наполнения пространства целесообразно сделать зонирование или обустройство нескольких уровней. Оборудовать просторную террасу можно с учетом интересов всех членов семьи — одновременно разместить игровую, лаундж-зону и площадку для барбекю, оформив все это живописными растениями.

Для защиты от палящего солнца, ветра и осадков над зоной отдыха и мангальной площадкой можно установить навес или выдвижную маркизу.

Зимний шкаф. Полезным будет обустройство на террасе большого шкафа, в который можно будет убирать летнюю мебель на зиму или в дождливую погоду.

Открытые террасы подразумевают всесезонную заботу о своем состоянии. Летом необходимо следить за функционированием слива дождевой воды, а зимой не забывать чистить открытое пространство от снега.

Как мы видим, вариантов использования и оформления террасы великое множество. И сегодня это не просто дополнение к квартире. Это целый мир. А вот насколько он будет разнообразен — решать вам.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» — застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR — застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Капитал» — застройщик ЗАО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «NEWПИТЕР» — застройщик ООО «СТ-Новоселье», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «NEWПИТЕР» (7 лот) — застройщик ООО «ИК«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

