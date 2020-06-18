Посла РФ вызвали в МИД Германии из-за убийства Хангошвили, которого Путин назвал «кровавым убийцей». В ФРГ задумались о новых санкциях

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас рассказал, что в министерство был вызван российский посол Сергей Нечаев.

«Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию. Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае», — цитирует 18 июня Хайко Мааса ТАСС.

По его словам, немецкие власти настаивают на том, что «чрезвычайно отягчающее происшествие» должно быть расследовано. Он также напомнил, что из-за «недостаточного сотрудничества российских органов» из ФРГ ранее выслали сотрудников посольства РФ.