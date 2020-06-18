Посла РФ вызвали в МИД Германии из-за убийства Хангошвили, которого Путин назвал «кровавым убийцей». В ФРГ задумались о новых санкциях
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас рассказал, что в министерство был вызван российский посол Сергей Нечаев.
«Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию. Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае», — цитирует 18 июня Хайко Мааса ТАСС.
По его словам, немецкие власти настаивают на том, что «чрезвычайно отягчающее происшествие» должно быть расследовано. Он также напомнил, что из-за «недостаточного сотрудничества российских органов» из ФРГ ранее выслали сотрудников посольства РФ.
Как сообщает Deutsche Welle, немецкая прокуратура выдвинула обвинения в отношении россиянина Вадима К. (он же Вадим С.). Германия не исключает возможности введения новых антироссийских санкций.
Напомним, что гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа 2019-го в Берлине. Неизвестный подъехал на велосипеде и использовал пистолет Glock. Полиция Германии задержала подозреваемого. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина России Вадима Соколова. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что документ поддельный, а сам факт пересечения границы по «липе» якобы говорит о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Журналисты выдвинули версию, что убийство могло быть местью за участие Хангошвили в чеченской войне на антироссийской стороне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг какую-либо связь этого преступления с официальной Россией. Владимир Путин охарактеризовал убитого как «кровавого убийцу».