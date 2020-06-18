Touareg в Колпино сбил двух женщин и четверых детей. Они шли по «зебре»
Шестерых пешеходов сбил водитель кроссовера на Октябрьской улице в Колпинском районе Петербурга. Большинство из них отделались ушибами.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, водитель наехал на женщин с детьми около половины двенадцатого утром 18 июня. Столкновение произошло на пешеходном переходе без светофора у дома 51 по Октябрьской улице в Колпино.
66-летний водитель Volkswagen Touareg сбил двух женщин — у 32-летней ушибы плеча и колена, 31-летней машина ударила в район бедра. Также пострадали четыре девочки. У шестилетней сломано плечо и травма живота, у семилетней также есть ушибы и травмирован живот. У пятилетней и четырёхлетней сотрясение и синяки. Все шестеро пострадавших были доставлены в больницу.