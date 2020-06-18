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18.06.2020 13:55
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Touareg в Колпино сбил двух женщин и четверых детей. Они шли по «зебре»

Шестерых пешеходов сбил водитель кроссовера на Октябрьской улице в Колпинском районе Петербурга. Большинство из них отделались ушибами.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, водитель наехал на женщин с детьми около половины двенадцатого утром 18 июня. Столкновение произошло на пешеходном переходе без светофора у дома 51 по Октябрьской улице в Колпино.

66-летний водитель Volkswagen Touareg сбил двух женщин — у 32-летней ушибы плеча и колена, 31-летней машина ударила в район бедра. Также пострадали четыре девочки. У шестилетней сломано плечо и травма живота, у семилетней также есть ушибы и травмирован живот. У пятилетней и четырёхлетней сотрясение и синяки. Все шестеро пострадавших были доставлены в больницу.

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Комментарии (8)

hal9000
31 летнюю..если в заднюю мягкую часть долбанул то нормально..ей может даже понравилось...а если в бок удар был то там все печально..если шейку бедра свернул..то это на всю жизнь инвалидность
260928241
Судя по комментариям , Пу у нас везде , даже на пешеходном переходе.
Киркор_Филиппов
Что ни авария, то дедок на джипе...
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