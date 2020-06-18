«Будет чреда банкротств и смены собственников». Глава совета петербургской ТПП оценил последствия коронакризиса
Половина предпринимателей не понимают, как использовать предложенные государством меры поддержки. Такое мнение высказал председатель совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, депутат Госдумы Владимир Катенев на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 18 июня, со ссылкой на данные опроса бизнес-сообщества.
При этом 36% считают, что мер недостаточно. Только 6% опрошенных заявили, что бизнес находится в устойчивом положении и меры поддержки не нужны. Трудно складываются и отношения с банками. Только 4% опрошенных, обратившихся за кредитными каникулам, смогли получить их.
При этом Сергей Катенев не согласился с оценкой экспертов, которые считают, что из-за коронакризиса прекратят существование 40% малого бизнеса Петербурга. Ранее такую оценку озвучила председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе города и руководитель местного центра «Мой бизнес» Елена Церетели.
«По данным ФНС, 40% малых предприятий существуют на бумаге и не сдают отчетность. Ликвидация таких компаний очистит рынок», — сказал Катенев. При этом «будет чреда банкротств, смены брендов и собственников», не исключил он.