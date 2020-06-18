«Будет чреда банкротств и смены собственников». Глава совета петербургской ТПП оценил последствия коронакризиса

Половина предпринимателей не понимают, как использовать предложенные государством меры поддержки. Такое мнение высказал председатель совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, депутат Госдумы Владимир Катенев на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 18 июня, со ссылкой на данные опроса бизнес-сообщества.

При этом 36% считают, что мер недостаточно. Только 6% опрошенных заявили, что бизнес находится в устойчивом положении и меры поддержки не нужны. Трудно складываются и отношения с банками. Только 4% опрошенных, обратившихся за кредитными каникулам, смогли получить их.