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18.06.2020 13:50
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«Будет чреда банкротств и смены собственников». Глава совета петербургской ТПП оценил последствия коронакризиса

Половина предпринимателей не понимают, как использовать предложенные государством меры поддержки. Такое мнение высказал председатель совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, депутат Госдумы Владимир Катенев на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 18 июня, со ссылкой на данные опроса бизнес-сообщества.

При этом 36% считают, что мер недостаточно. Только 6% опрошенных заявили, что бизнес находится в устойчивом положении и меры поддержки не нужны. Трудно складываются и отношения с банками. Только 4% опрошенных, обратившихся за кредитными каникулам, смогли получить их.

При этом Сергей Катенев не согласился с оценкой экспертов, которые считают, что из-за коронакризиса прекратят существование 40% малого бизнеса Петербурга. Ранее такую оценку озвучила председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе города и руководитель местного центра «Мой бизнес» Елена Церетели.

«По данным ФНС, 40% малых предприятий существуют на бумаге и не сдают отчетность. Ликвидация таких компаний очистит рынок», — сказал Катенев. При этом «будет чреда банкротств, смены брендов и собственников», не исключил он.

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Комментарии (4)

aaignat
Напомнило- не взрыв, а хлопок. Только этот оратор ротом забыл "кхе-кхе" добавить
Киркор_Филиппов
Ничего страшного, свято место пусто не бывает, на место старых придут молодые...
Brit
Будет как в Белоруссии: весь бизнес государственный или друзей государя. И средняя зарплата везде одинаковая, чтобы только хватало на чупа-чупсы без соли.
И трижды подумаешь, прежде чем чиркануть свои мысли про власть, потому что с треском уволят и никуда не возьмут.
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