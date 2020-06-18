Необычный концерт в 30-градусную жару пройдет во дворе онкологического центра в Песочном. Пациенты и медики будут смотреть и слушать выступление артистов из окон, а читатели «Фонтанки» - в прямом эфире в «Инстаграм». В программе — любимые и популярные композиции Максима Леонидова и бардовская песня под гитару в исполнении петербургского депутата Бориса Вишневского. Это выступление — подарок онкоцентру к наступающему Дню медицинского работника, который отмечают 21 июня. Не пропустите начало — выступление продлится всего около 40 минут.
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