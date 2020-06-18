Смольный организует общественные работы с прямыми выплатами гражданам

Правительство Петербурга разработало новые меры поддержки бизнеса и граждан, пострадавших из-за коронавирусных ограничений. Одна из них — организация общественных работ «в режиме прямых субсидий гражданам», — сообщил глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 18 июня.

«Работодатель открывает рабочее место и платит не меньше городского МРОТ — 19 тыс. рублей, мы добавляем еще 19 тыс. через механизм социального кодекса напрямую гражданину. Уровень токсичности денег снижается», — пояснил он.