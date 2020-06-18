Смольный организует общественные работы с прямыми выплатами гражданам
Правительство Петербурга разработало новые меры поддержки бизнеса и граждан, пострадавших из-за коронавирусных ограничений. Одна из них — организация общественных работ «в режиме прямых субсидий гражданам», — сообщил глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 18 июня.
«Работодатель открывает рабочее место и платит не меньше городского МРОТ — 19 тыс. рублей, мы добавляем еще 19 тыс. через механизм социального кодекса напрямую гражданину. Уровень токсичности денег снижается», — пояснил он.
На первом этапе таким образом будет создано 1000 рабочих мест. По мере снятия санитарно-эпидемиологических ограничений программа будет расширяться.
Также правительство намерено приравнять к безработным самозанятых. Их в городе 9 тысяч.
Также Смольный намерен субсидировать предприятиям стажировки для выпускников и дополнительное образование сотрудников. На это будет потрачено 59 млн рублей и 5 млн рублей соответственно.
Данные инициативы могут войти в третий пакет мер поддержки бизнеса.