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18.06.2020 13:28
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Смольный организует общественные работы с прямыми выплатами гражданам

Правительство Петербурга разработало новые меры поддержки бизнеса и граждан, пострадавших из-за коронавирусных ограничений. Одна из них — организация общественных работ «в режиме прямых субсидий гражданам», — сообщил глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 18 июня.

«Работодатель открывает рабочее место и платит не меньше городского МРОТ — 19 тыс. рублей, мы добавляем еще 19 тыс. через механизм социального кодекса напрямую гражданину. Уровень токсичности денег снижается», — пояснил он.

На первом этапе таким образом будет создано 1000 рабочих мест. По мере снятия санитарно-эпидемиологических ограничений программа будет расширяться.

Также правительство намерено приравнять к безработным самозанятых. Их в городе 9 тысяч.

Также Смольный намерен субсидировать предприятиям стажировки для выпускников и дополнительное образование сотрудников. На это будет потрачено 59 млн рублей и 5 млн рублей соответственно.

Данные инициативы могут войти в третий пакет мер поддержки бизнеса.

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Комментарии (3)

Kilrathi
Надеюсь "общественными работами", на которых государство будет добавлять 20к к зарплате будут учителя, медики и тп, а не помощники депутатов и тп "ближний круг"
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