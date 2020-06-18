Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, техника передвигается по городу из-за репетиции парада Победы. Машины на Дворцовую площадь всегда доставляют заранее в сопровождении военной автоинспекции. Перекрытие улиц контролируют сотрудники ДПС. Чтобы не повредить дорожное покрытие, танки везут на тралах, колёсная техника движется самостоятельно.

Автолюбители на КАД встали в пробку из-за прохода военной техники. Снимки танков на дороге днём 18 июня петербуржцы опубликовали в социальных сетях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на четырёх километрах в районе пересечения КАД с Выборгским шоссе. Также перекрыт заезд с Мурманского шоссе на внешнюю сторону КАД.

Ранее сообщалось, что ограничения в движении в четверг будут вводить с 16 до 20 часов. Перекрытия возможны, в частности, на Невском проспекте, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, нечётной стороне набережной Мойки, на Миллионной улице.

В параде должны принять участие 109 единиц специальной и военной техники, включая исторический Т-34, БМП-3, модели бронеавтомобилей «Тайфун» и «Тигр». Первая репетиция прошла 17 июня, военные шагали в масках и перчатках.