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18.06.2020 13:23
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Танки на КАД собрали пробку. Технику на парад везут на тралах

Автолюбители на КАД встали в пробку из-за прохода военной техники. Снимки танков на дороге днём 18 июня петербуржцы опубликовали в социальных сетях.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, техника передвигается по городу из-за репетиции парада Победы. Машины на Дворцовую площадь всегда доставляют заранее в сопровождении военной автоинспекции. Перекрытие улиц контролируют сотрудники ДПС. Чтобы не повредить дорожное покрытие, танки везут на тралах, колёсная техника движется самостоятельно.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на четырёх километрах в районе пересечения КАД с Выборгским шоссе. Также перекрыт заезд с Мурманского шоссе на внешнюю сторону КАД.

Ранее сообщалось, что ограничения в движении в четверг будут вводить с 16 до 20 часов. Перекрытия возможны, в частности, на Невском проспекте, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, нечётной стороне набережной Мойки, на Миллионной улице.

В параде должны принять участие 109 единиц специальной и военной техники, включая исторический Т-34, БМП-3, модели бронеавтомобилей «Тайфун» и «Тигр». Первая репетиция прошла 17 июня, военные шагали в масках и перчатках.

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Комментарии (4)

А почему нельзя технику ночью пригнать, никто не знает, а?
260818321
В войну погибли оба моих родных деда. Двоюродный дед чуть не умер от истощения под Кенигсбергом (еды в 44г. в войсках, где он воевал не было), спасла врачиха - оставила при госпитале, дед был рукастный. Не оставила, точно убили бы, второй номер пулеметчика смертельная должность. И что теперь? Гоняют железо по городам и весям. Какой-то недоумок генерал, целый зам. министра обороны сообщает, что он хранит реликвию - фуражку и одежду гитлера. Идиоты! Остановитесь.
161824072
Главное чтоб их обратно увезли. А не оставили до июля или августа
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