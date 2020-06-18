В Пулково повезут, как до эпидемии. А вот в ближнем аутлете волнуются

Как сообщает «Пассажиравтотранс», с 19 июня ежедневно на маршрут будут направляться четыре дополнительных автобуса особо большого класса. Время работы маршрута будет продлено до 1:29, интервалы движения составят 5–10 минут. Таким образом, маршрут вернется к привычному для пассажиров графику движения. «Изменения вводятся для удобства гостей города, горожан, посещающих объекты на территории Московского района, а также для сотрудников аэропорта, — говорится в сообщении. — В салонах автобусов можно не только оплатить проезд банковской картой, но также зарядить телефон и увидеть на табло расписание вылетов и прилетов».

Ранее стало известно, что сам аэропорт также увеличивает время работы. О том, что собой представляет текущий туристический сезон в Петербурге, — читайте в материале «Фонтанки».

Одновременно в редакцию написали обеспокоенные сотрудники, работающие в «Outlet Village Пулково». Их беспокоит запланированная отмена маршрутки К-33, о которой писала «Фонтанка». Этот автобус тоже идет от станции метро «Московская». Еще весной работники обращались в комтранс с просьбой сохранить маршрут. «После отмены маршрута К-33 ближайшими автобусными остановками станут «Пулковское шоссе 74»/«Пожарная часть» и «ТРЦ Пулково-3», — рассказали «Фонтанке» авторы обращений. — Они находятся в 1,6 и 2 километрах, соответственно, от торгового комплекса. Интенсивность движения автомобилей, отсутствие полноценной транспортной доступности и инфраструктуры для пешеходов создадут аварийно-опасный участок дороги. Дорога пешком будет занимать 20 минут по пустырю».

Кроме того, они обращают внимание, что еще в 2016 году были демонтированы две остановки общественного транспорта в районе съезда в сторону Пулково-1.