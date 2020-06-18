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18.06.2020 13:18
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В Пулково повезут, как до эпидемии. А вот в ближнем аутлете волнуются

Автобусы в петербургский аэропорт переходят на режим буднего дня. На 39-й маршрут выходит дополнительный подвижной состав.

Как сообщает «Пассажиравтотранс», с 19 июня ежедневно на маршрут будут направляться четыре дополнительных автобуса особо большого класса. Время работы маршрута будет продлено до 1:29, интервалы движения составят 5–10 минут. Таким образом, маршрут вернется к привычному для пассажиров графику движения. «Изменения вводятся для удобства гостей города, горожан, посещающих объекты на территории Московского района, а также для сотрудников аэропорта, — говорится в сообщении. — В салонах автобусов можно не только оплатить проезд банковской картой, но также зарядить телефон и увидеть на табло расписание вылетов и прилетов».

Ранее стало известно, что сам аэропорт также увеличивает время работы. О том, что собой представляет текущий туристический сезон в Петербурге, — читайте в материале «Фонтанки».

Одновременно в редакцию написали обеспокоенные сотрудники, работающие в «Outlet Village Пулково». Их беспокоит запланированная отмена маршрутки К-33, о которой писала «Фонтанка». Этот автобус тоже идет от станции метро «Московская». Еще весной работники обращались в комтранс с просьбой сохранить маршрут. «После отмены маршрута К-33 ближайшими автобусными остановками станут «Пулковское шоссе 74»/«Пожарная часть» и «ТРЦ Пулково-3», — рассказали «Фонтанке» авторы обращений. — Они находятся в 1,6 и 2 километрах, соответственно, от торгового комплекса. Интенсивность движения автомобилей, отсутствие полноценной транспортной доступности и инфраструктуры для пешеходов создадут аварийно-опасный участок дороги. Дорога пешком будет занимать 20 минут по пустырю».

Кроме того, они обращают внимание, что еще в 2016 году были демонтированы две остановки общественного транспорта в районе съезда в сторону Пулково-1.

В комтрансе «Фонтанке» сообщили, что проводили совещания с представителями ТЦ. Были предложены варианты решения вопроса в рамках принятой деловой практики. «Поскольку в районе «Outlet Village Пулково» нет остановочных пунктов и пешеходного перехода, торговому центру (вместе с другими торговыми комплексами на Пулковском шоссе) рекомендовано организовать заказные маршруты в первую очередь для сотрудников и посетителей ТЦ, — говорят в комитете. — По данным самого центра, подавляющее большинство посетителей центра приезжают на личных автомобилях. Комитет готов оказать собственникам необходимую помощь в реализации этих проектов».

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Комментарии (2)

f0ntan
Несокращенные маршрутки по Пулковскому шоссе ходят, например, маршрутки из Пушкина. Они останавливаются по требованию везде, даже вне остановок, в т.ч. и у моста над тоннелем из аэропорта "Пулково". Тут всегда выходят работающие в этих ТРЦ и покупатели этих ТРЦ. А когда будут ехать у этому аутлету-туалету с "Московской", могут выйти из маршрутки сразу после моста над тоннелем к "Пулково", спуститься вниз, там есть тротуар, перейти по нему под Пулковским шоссе на сторону своего аутлета, как проезжают машины, которые едут из аэропорта, и там подняться.
DEMOMON
Зачем это всё, если лететь никуда нельзя?
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