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18.06.2020 13:13
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«Ситуация очень жесткая». Число безработных в Петербурге приближается к 90 тысячам

На 18 июня официальный статус безработного в Петербурге имеют 86 698 человек, сообщил глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Таким образом, уровень безработицы достиг 2,7%. «Формально ситуация на рынке труда очень жесткая», — отметил он.

Для сравнения: на 15 мая в Петербурге было зарегистрировано 42 495 безработных. Таким образом, за месяц их число удвоилось.

По его словам, две трети числа потеряли работу задолго до 1 марта, а после того, как государство увеличило размер выплат, легализовались. В результате нагрузка на городской центр занятости в 10 раз выше, чем до пандемии. Но в последнее время служба трудоустраивает 1200–1300 человек в неделю. «Это означает, что постепенно экономика раскручивается», — заключил он.

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Комментарии (14)

Михаил Петров-Водкин
две трети числа потеряли работу задолго до 1 марта, а после того, как государство увеличило размер выплат, легализовались.
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Вот и готовое объяснение. Верните полторы тыщщи за безделье и проблема сама исчезнет вместе с "безработными".
Mozg
Вот в Москве открыли всю сферу обслуживания. Не смотря ни на какие угрозы ни каких вирусов.
Безработица сразу же стала сокращаться.
Ни когда в СПб не будет нормальной власти с таким отношением к людям!
Maxic_84
Снимите уже наконец ограничения ну работу сферы общепита. Почему в Ленте или Окее можно толпами ходить и покупать а в бар или ресторан нельзя? Ещё месяц карантина и нам конец
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