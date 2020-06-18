«Ситуация очень жесткая». Число безработных в Петербурге приближается к 90 тысячам

На 18 июня официальный статус безработного в Петербурге имеют 86 698 человек, сообщил глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Таким образом, уровень безработицы достиг 2,7%. «Формально ситуация на рынке труда очень жесткая», — отметил он.

Для сравнения: на 15 мая в Петербурге было зарегистрировано 42 495 безработных. Таким образом, за месяц их число удвоилось.

По его словам, две трети числа потеряли работу задолго до 1 марта, а после того, как государство увеличило размер выплат, легализовались. В результате нагрузка на городской центр занятости в 10 раз выше, чем до пандемии. Но в последнее время служба трудоустраивает 1200–1300 человек в неделю. «Это означает, что постепенно экономика раскручивается», — заключил он.