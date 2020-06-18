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18.06.2020 13:03
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Сиделку, избивавшую прикованную к постели пенсионерку, отправят в колонию

Сиделка Чинара Султанова, истязавшая 90-летнюю лежачую женщину, на 3 года отправится в колонию общего режима. Приговор 18 июня вынес Приморский суд.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга рассказала детали этого уголовного дела. Султанова была сиделкой у пенсионерки с 2-й группой инвалидности и жила с ней в одном доме на улице Новой в посёлке Лисий Нос. Всё было нормально, но 5 ноября 2019 года что-то пошло не так. Больше суток Чинара Султанова издевалась над своей подопечной.

По материалам дела, сиделка била пенсионерку по корпусу, конечностям и голове. У пожилой женщины позднее зафиксировали различные гематомы, которые суд расценил как повреждения, не причинившие вред здоровью.

Султанова полностью согласилась с предъявленным ей обвинением в истязаниях. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.

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Комментарии (3)

260928241
Вот чем люди думают .
hal9000
Думала что прописку и квартиру даст..а она ничего не дала...
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