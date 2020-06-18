Сиделку, избивавшую прикованную к постели пенсионерку, отправят в колонию

Сиделка Чинара Султанова, истязавшая 90-летнюю лежачую женщину, на 3 года отправится в колонию общего режима. Приговор 18 июня вынес Приморский суд.



Объединённая пресс-служба судов Петербурга рассказала детали этого уголовного дела. Султанова была сиделкой у пенсионерки с 2-й группой инвалидности и жила с ней в одном доме на улице Новой в посёлке Лисий Нос. Всё было нормально, но 5 ноября 2019 года что-то пошло не так. Больше суток Чинара Султанова издевалась над своей подопечной.



По материалам дела, сиделка била пенсионерку по корпусу, конечностям и голове. У пожилой женщины позднее зафиксировали различные гематомы, которые суд расценил как повреждения, не причинившие вред здоровью.

