Эксперты заявили о двукратном росте автокредитов в России

Российские банки в мае выдали 29 тысяч автокредитов на сумму более 22 млрд рублей, что в два раза больше, чем в апреле, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) 18 июня. «По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае было выдано около 29 тысяч автокредитов на сумму более 22 млрд руб. Это примерно в 2 раза меньше, чем в мае прошлого года (56,9 тыс. кредитов на 46,3 млрд руб.), но при этом в 2 раза больше, чем в апреле — в первом месяце карантина (13,8 тыс. кредитов на 11 млрд руб.)», — сообщают в ОКБ.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович объяснил рост выдачи автокредитов ослаблением связанных с коронавирусом карантинных мер в большинстве регионов России, а также реализацией отложенного спроса. Кроме того, на фоне роста автокредитования в мае аналитики зафиксировали уменьшение средней суммы автокредита. По данным ОКБ, за апрель-май она снизилась более чем на 100 тыс. руб. — до 773,1 тыс. руб. по сравнению с 908,4 тыс. руб. в марте. «Во-первых, из-за ужесточения банками кредитных политик доля кредитов с минимальным первоначальным взносом сократилась, а доля кредитов с большим первоначальным взносом — выросла. Соответственно, заемщики взяли кредиты на меньшие суммы. Во-вторых, в периоды нестабильности граждане начинают подходить к потреблению более рационально и приобретать автомобиль, что называется «по карману» с меньшим объемом привлеченного кредитного финансирования», — пояснил Александрович. По его словам, на статистику мог повлиять также тот факт, что в Москве и Санкт-Петербурге, где приобретаются самые дорогие автомобили, действовали наиболее жесткие карантинные меры, которые привели к частичной недоступности автосалонов и росту веса продаж в других регионах, где средний чек и размер автокредитов ниже.