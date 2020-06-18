FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +27
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 12:39
3
Печать

Мишустин пообещал более миллиарда рублей работающим с коронавирусом врачам

Премьер-министр России провел заседание правительства, на котором рассказал о поддержке медработников во время пандемии.

«Правительство направляет дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом», — заявил 18 июня Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сегодня правительство выделит еще «более 1 миллиарда рублей» на выплаты медикам. «Таким образом, общая сумма субсидий превысит 5 миллиардов 22 миллиона рублей», — подсчитал Мишустин.

Премьер также отметил, что в стране наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. «Темп прироста новых случаев замедлился», — констатировал Мишустин.

С начала пандемии в России выявлен 561 091 случай COVID-19. По данным Росздравнадзора, в России умерло около 500 медработников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Oleg_I
Уже обещал. Вот у нас по Питеру несколько десятков медиков погибло. Их родные что-то получили из обещанного? Или усопшим повезло скончаться от "иных причин", не связанных с ковид-19?
Djnyana
Реально мне бы - заснуть.., какой.. изнес?)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний