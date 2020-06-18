Мишустин пообещал более миллиарда рублей работающим с коронавирусом врачам
Премьер-министр России провел заседание правительства, на котором рассказал о поддержке медработников во время пандемии.
«Правительство направляет дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом», — заявил 18 июня Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, сегодня правительство выделит еще «более 1 миллиарда рублей» на выплаты медикам. «Таким образом, общая сумма субсидий превысит 5 миллиардов 22 миллиона рублей», — подсчитал Мишустин.
Премьер также отметил, что в стране наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. «Темп прироста новых случаев замедлился», — констатировал Мишустин.
С начала пандемии в России выявлен 561 091 случай COVID-19. По данным Росздравнадзора, в России умерло около 500 медработников.