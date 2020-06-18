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18.06.2020 12:28
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Петербуржцу, уронившему полицейского на пол, огласили приговор

Житель Красносельского района Петербурга заплатит за своё неаккуратное поведение с сотрудником правопорядка. Как сообщает 18 июня объединённая пресс-служба судов, мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначили наказание в виде десятитысячного штрафа.

История произошла в апреле 2020 года. Подсудимый Андрей Соколов в этот вечер буянил. Будучи пьяным, на лестничной площадке дома 82/3 по Ленинскому проспекту он повздорил с полицейским Р. из отдельной роты ППСП, который с коллегами приехал утихомирить дебошира. Р. попросил Соколова не шуметь и проследовать в отдел для дачи пояснений по поступившему заявлению. В итоге пьяный петербуржец обхватил полицейского и повалил на пол. Тот расцарапал правый локоть.

«Таким образом, Соколов применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — объяснили в пресс-службе судов.

Соколов полностью согласился с обвинением, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

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Комментарии (3)

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GermanIvanov
Стесняюсь спросить, а Болотные дела "со стаканчиком" теперь пересмотрят?
261889661
Знаковая фамилия! Можно за недорого и полицейского уронить и с наполеоном побеседовать!
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