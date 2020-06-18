Петербуржцу, уронившему полицейского на пол, огласили приговор

Житель Красносельского района Петербурга заплатит за своё неаккуратное поведение с сотрудником правопорядка. Как сообщает 18 июня объединённая пресс-служба судов, мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначили наказание в виде десятитысячного штрафа.



История произошла в апреле 2020 года. Подсудимый Андрей Соколов в этот вечер буянил. Будучи пьяным, на лестничной площадке дома 82/3 по Ленинскому проспекту он повздорил с полицейским Р. из отдельной роты ППСП, который с коллегами приехал утихомирить дебошира. Р. попросил Соколова не шуметь и проследовать в отдел для дачи пояснений по поступившему заявлению. В итоге пьяный петербуржец обхватил полицейского и повалил на пол. Тот расцарапал правый локоть.

