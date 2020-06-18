Боязнь коронавируса — неуважительная причина. В Рособрнадзоре попросили предоставить «веские документы» для пропуска ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объяснила, можно ли пропустить единый государственный экзамен из-за опасения заразиться COVID-19.

«У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастью. <...> Боязнь, что, возможно, что-то произойдет, не является объективной причиной», — цитирует 18 июня заявление врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева «Интерфакс».

По его словам, школьнику необходимо будет предоставить «веские документы» для пропуска экзамена. Если таких документов у ученика не будет, то прийти на летнюю пересдачу не получится.