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18.06.2020 12:10
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Боязнь коронавируса — неуважительная причина. В Рособрнадзоре попросили предоставить «веские документы» для пропуска ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объяснила, можно ли пропустить единый государственный экзамен из-за опасения заразиться COVID-19.

«У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастью. <...> Боязнь, что, возможно, что-то произойдет, не является объективной причиной», — цитирует 18 июня заявление врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева «Интерфакс».

По его словам, школьнику необходимо будет предоставить «веские документы» для пропуска экзамена. Если таких документов у ученика не будет, то прийти на летнюю пересдачу не получится.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора оценил влияние пандемии на результаты ЕГЭ.

Накануне Министерство просвещения утвердило даты проведения единого государственного экзамена. Для ЕГЭ в Петербурге подготовят 167 школ. В пунктах будет обязательным наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха. Выпускникам разрешили приходить на экзамен без маски, для организаторов средства индивидуальной защиты будут обязательны.

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Комментарии (1)

SanNik
А смерть или болезнь ковидом - это уважительная причина?
Зачем мне диплом, если я завтра сдохну?
грамотный вклад в будущее страны и ее пенсионную реформу.
Чиновникам премию за выращивание генетически стойких граждан и отбраковку генетически слабых здоровьем. Интеллект и польза уходят на задний план - в России путина они в принципе не особо то и нужны - скорее даже вредны. Так что все правильно - выживут самые нужные для царя.
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