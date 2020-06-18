Разбитый на крыше бомбоубежища сквер Цоя в Петроградском районе 18 июня озеленяют мегатемпами, свидетельствуют снимки фотокорреспондента «Фонтанки». Рабочие раскатывают рулонный газон на насыпи. Скрывают неприглядную окантовку сквера. Они очень спешат. За смену им платят по 2000 рублей.

По Любанскому переулку, между рядами припаркованных машин, катается асфальтоукладчик ГУДП «Центр». Замена дорожного покрытия выглядит аляповато, особенно если смотреть сверху. Ордера на производство работ нету, если верить онлайн-сервису ГАТИ.

«На сегодня народу нагнали, а завтра приходите», — говорит похожий на бригадира человек без опознавательных знаков. На шутливый вопрос, а не в аренду ли взят газон, он молчаливо улыбается.

На углу Любанского переулка и улицы Блохина долбят тротуар. Видимо, его тоже поменяют. Фасады облеплены висящими на тросах малярами. Они подкрашивают элементы декора.

В администрации Петроградского района «Фонтанке» сообщили, что территорию озеленяют в рамках проекта «Твой бюджет — 2017». Тогда на конкурсе инициатив выиграли Катерина Каминская и ее соавтор Татьяна Сенькова, предложившие за десять миллионов рублей модернизировать сквер. О замене асфальта в администрации не слышали.

Лидер движения «Рок-Петроград» Сергей Елгазин сообщил «Фонтанке», что накануне, 17 июня, ему активно названивали из районной администрации и Смольного с просьбой предоставить «какую-нибудь реликвию, связанную с Цоем». Планируется мероприятие с участием губернатора Петербурга, реликвию решено вручить в торжественной обстановке авторам благоустройства сквера. Сроки появления Беглова называются разные — то 21 июня (день рождения Цоя, ему исполнилось бы 58 лет), то 25-е.

Губернатор Петербурга в прошлом году не посещал лично места памяти музыканта, но вспомнил о дне рождения, песне «Перемен» и написал в соцсети, что в Петербурге долго не наблюдали изменений, а сейчас власти работают на перемены к лучшему.