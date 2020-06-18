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18.06.2020 11:54
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1,5 млн рублей и мобильник отдала петербургская пенсионерка после разговора о девальвации

Пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей и телефона после встречи с неизвестной женщиной в центре Петербурга. Оперативники ищут мошенницу, которая убедила пожилую горожанку в том, что работает в банке и сможет уберечь её деньги.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, сообщение о случившемся поступило от 84-летней горожанки накануне. В полиции Адмиралтейского района она рассказала, что около 13 часов дня у дома 59 по Садовой улице незнакомка завладела 1 546 900 рублями и мобильным телефоном за 2800 рублей. О девальвации и грядущих экономических потрясениях говорила крайне убедительно.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Лжесотрудницу банка разыскивают.

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Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
Цыганка, наверное, пообещала порчу с денег снять, чтобы они никогда не девальвировались.
WuhanRockCafe
Мобильник надо брать со сканером отпечатка пальца, использовать сложный пароль, симку защищать пинкодом - тогда никакой мошенник не страшен.
261889661
Да, пенсионер нынче пошел состоятельный! У меня, работающего, в кармане максимум на шаверму наскрести можно
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