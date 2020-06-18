1,5 млн рублей и мобильник отдала петербургская пенсионерка после разговора о девальвации

Пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей и телефона после встречи с неизвестной женщиной в центре Петербурга. Оперативники ищут мошенницу, которая убедила пожилую горожанку в том, что работает в банке и сможет уберечь её деньги.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, сообщение о случившемся поступило от 84-летней горожанки накануне. В полиции Адмиралтейского района она рассказала, что около 13 часов дня у дома 59 по Садовой улице незнакомка завладела 1 546 900 рублями и мобильным телефоном за 2800 рублей. О девальвации и грядущих экономических потрясениях говорила крайне убедительно.