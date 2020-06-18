«Это тоже некий бонус». Рособрнадзор оценил влияние пандемии на результаты ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки считает, что результаты Единого государственного экзамена не ухудшатся из-за коронавируса.
«Есть различные скептические прогнозы — хуже сдадут или лучше. Время покажет, но я почему-то внутренне уверен, что результаты будут точно не хуже прошлых лет», — цитирует 18 июня заявление врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева сайт «Стопкоронавирус.рф».
По его словам, из-за пандемии в этом году у школьников было больше времени. «Это тоже некий бонус», — отметил Музаев, выразив надежду, что «ребята больше времени уделили подготовке».
В ведомстве также рассказали, что маски и перчатки на ЕГЭ станут обязательны только для организаторов, а использование средств защиты учениками будет регулироваться регионами.
Накануне Министерство просвещения утвердило даты проведения единого государственного экзамена. Для ЕГЭ в Петербурге подготовят 167 школ. В пунктах будет обязательным наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха. Выпускникам разрешили приходить на экзамен без маски, для организаторов средства индивидуальной защиты будут обязательны.