«Это тоже некий бонус». Рособрнадзор оценил влияние пандемии на результаты ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки считает, что результаты Единого государственного экзамена не ухудшатся из-за коронавируса.

«Есть различные скептические прогнозы — хуже сдадут или лучше. Время покажет, но я почему-то внутренне уверен, что результаты будут точно не хуже прошлых лет», — цитирует 18 июня заявление врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева сайт «Стопкоронавирус.рф».

По его словам, из-за пандемии в этом году у школьников было больше времени. «Это тоже некий бонус», — отметил Музаев, выразив надежду, что «ребята больше времени уделили подготовке».