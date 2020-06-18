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18.06.2020 11:30
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«Это тоже некий бонус». Рособрнадзор оценил влияние пандемии на результаты ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки считает, что результаты Единого государственного экзамена не ухудшатся из-за коронавируса.

«Есть различные скептические прогнозы — хуже сдадут или лучше. Время покажет, но я почему-то внутренне уверен, что результаты будут точно не хуже прошлых лет», — цитирует 18 июня заявление врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева сайт «Стопкоронавирус.рф».

По его словам, из-за пандемии в этом году у школьников было больше времени. «Это тоже некий бонус», — отметил Музаев, выразив надежду, что «ребята больше времени уделили подготовке».

В ведомстве также рассказали, что маски и перчатки на ЕГЭ станут обязательны только для организаторов, а использование средств защиты учениками будет регулироваться регионами.

Накануне Министерство просвещения утвердило даты проведения единого государственного экзамена. Для ЕГЭ в Петербурге подготовят 167 школ. В пунктах будет обязательным наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха. Выпускникам разрешили приходить на экзамен без маски, для организаторов средства индивидуальной защиты будут обязательны.

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Комментарии (1)

efela
Сколько же нас этих служб по надзору? Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и прочая, и прочая. Если их всех кормить, то им скоро надзирать уже будет не за чем.
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