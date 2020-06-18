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18.06.2020 11:25
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Отец семерых детей из Петербурга не уследил за четырёхлетней дочерью в реке Тосна. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после гибели четырёхлетней петербурженки в Тосненском районе Ленобласти. На скамье подсудимых может оказаться её отец.

Как сообщает 18 июня СУ СК по Ленинградской области, накануне вечером в местную полицию поступила информация о пропаже ребёнка на берегу реки Тосна в районе садоводчества «Восток». На место выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, криминалисты, волонтёры «Лизы Алерт». По информации 47news, потерявшуюся искали 135 человек.

В итоге уже ночью 18 июня труп девочки с признаками утопления был найден у берега реки. Как выяснилось, накануне многодетная семья, в которой семеро детей в возрасте до 10 лет, пошла купаться на берег реки Тосна. Отец учил старших плавать, а про четырёхлетнюю дочку забыл. В итоге она случайно зашла на глубину и утонула.

Следственным отделом по городу Тосно СК Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении отца по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Комментарии (4)

Елизавета Аникеева
На Летнему закрывают комментарии к новостям о смертях, Фонтанка, сделайте так же, невозможно читать эти мерзкие комментарии. Умер ребенок!!!!
spb7771250
Если это его дети, а не приемные ради денег, то это как раз тот случай, когда нужно выписать строгое-строгое предупреждение и помочь ему материально от государства, чтобы деньги на нянек были. Любое преследование такого человека будет преступно по своей сути.
VF812
ээээ...это как? как 10 негритят?
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