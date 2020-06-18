Отец семерых детей из Петербурга не уследил за четырёхлетней дочерью в реке Тосна. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после гибели четырёхлетней петербурженки в Тосненском районе Ленобласти. На скамье подсудимых может оказаться её отец.



Как сообщает 18 июня СУ СК по Ленинградской области, накануне вечером в местную полицию поступила информация о пропаже ребёнка на берегу реки Тосна в районе садоводчества «Восток». На место выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, криминалисты, волонтёры «Лизы Алерт». По информации 47news, потерявшуюся искали 135 человек.



В итоге уже ночью 18 июня труп девочки с признаками утопления был найден у берега реки. Как выяснилось, накануне многодетная семья, в которой семеро детей в возрасте до 10 лет, пошла купаться на берег реки Тосна. Отец учил старших плавать, а про четырёхлетнюю дочку забыл. В итоге она случайно зашла на глубину и утонула.

