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18.06.2020 11:20
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На прогулке по берегу залива были ранены двое. Нож стал последним аргументом в ссоре

Ночная прогулка по берегу Финского залива закончилась поножовщиной на улице Доблести, 1. Как 18 июня стало известно «Фонтанке», ранения 42-летней женщине и её 27-летнему спутнику во время вспыхнувшей ссоры нанёс безработный мужчина.

По данным полицейского главка, сообщения о драке диспетчеру экстренных служб поступило около 00.30 накануне. Подозреваемого в использовании оружия полицейские Кировского района задержали в 11.30 утра на улице Маршала Казакова, 68. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Пострадавших от ножа экстренно госпитализировали.

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