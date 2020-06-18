Лидер нации и экс-президент Казахстана Назарбаев инфицирован COVID-19

Носитель официального титула «Лидер нации» и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инфицирован COVID-19, об этом сообщил его пресс-секретарь.

К глубокому сожалению, к/вирус не обошёл стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет.

Айдос Укибай добавил: «В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно».



Нурсултан Назарбаев был президентом республики Казахстан с 24 апреля 1990 года по 20 марта 2019-го, сейчас сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана.