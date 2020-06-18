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18.06.2020 11:15
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Лидер нации и экс-президент Казахстана Назарбаев инфицирован COVID-19

Носитель официального титула «Лидер нации» и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инфицирован COVID-19, об этом сообщил его пресс-секретарь.

Айдос Укибай добавил: «В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно».

Нурсултан Назарбаев был президентом республики Казахстан с 24 апреля 1990 года по 20 марта 2019-го, сейчас сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана.

По данным минздрава страны, в Казахстане выявлено 15 877 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 9902 человек, 100 пациентов умерли.

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