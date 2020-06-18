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18.06.2020 11:07
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Ассоциация туроператоров России решила еженедельно мониторить цены на туры по стране

Ассоциация туроператоров России (АТОР) будет публиковать на своем официальном сайте результаты еженедельного мониторинга цен на туры по России, сообщили в АТОР 18 июня.

«АТОР сообщает, что на официальном сайте организации уже со следующей недели будет публиковаться еженедельный мониторинг цен на туры по России», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

В ассоциации отметили, что в настоящий момент предпосылок к удорожанию отдыха в России нет. Эксперты — туроператоры по внутреннему туризму, входящие в АТОР, подчеркивают, что из-за пандемии платежеспособность многих россиян упала.

«В этих условиях для отелей повышать цены бессмысленно: объектам размещения нужно как можно быстрее нарастить загрузку хотя бы до 50%, создать глубину продаж. И сделать это можно только при доступных ценах. Как это было всегда, на отдельные даты августа некоторые востребованные объекты размещения точечно могут повысить цены на 5–10%, но о глобальном повышении цен по всем курортам речи идти не может», — объяснили в АТОР.

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Комментарии (4)

DEMOMON
Лучше бы АТО насели на руководство страны, чтобы туры за границу восстановили. Тоже мне, эффективные менеджеры.
hayalci33
Серьезно? Да цены по стране даже близко не стояли с той же Турцией и уровнем сервиса там.
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