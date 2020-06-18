Ассоциация туроператоров России решила еженедельно мониторить цены на туры по стране
Ассоциация туроператоров России (АТОР) будет публиковать на своем официальном сайте результаты еженедельного мониторинга цен на туры по России, сообщили в АТОР 18 июня.
«АТОР сообщает, что на официальном сайте организации уже со следующей недели будет публиковаться еженедельный мониторинг цен на туры по России», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».
В ассоциации отметили, что в настоящий момент предпосылок к удорожанию отдыха в России нет. Эксперты — туроператоры по внутреннему туризму, входящие в АТОР, подчеркивают, что из-за пандемии платежеспособность многих россиян упала.
«В этих условиях для отелей повышать цены бессмысленно: объектам размещения нужно как можно быстрее нарастить загрузку хотя бы до 50%, создать глубину продаж. И сделать это можно только при доступных ценах. Как это было всегда, на отдельные даты августа некоторые востребованные объекты размещения точечно могут повысить цены на 5–10%, но о глобальном повышении цен по всем курортам речи идти не может», — объяснили в АТОР.