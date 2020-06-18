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18.06.2020 10:53
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Смольный не стал отменять запрет на продажу спиртного в день «Алых парусов». Праздник пройдет в формате трансляции

В субботу, 27 июня, в Петербурге нельзя будет купить алкоголь. Как сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, чиновники решили не отменять запрет на продажу спиртного в день праздника выпускников «Алые паруса», несмотря на то, что он пройдет в дистанционной форме из-за пандемии коронавируса.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах будет действовать с 22 часов 26 июня до 11 часов 28 июня. Запрет не распространяется на магазины дьюти фри и общепит, но работа ресторанов все равно запрещена «коронавирусным» 121-м постановлением правительства Петербурга.

Ранее стало известно, что праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге в 2020 году пройдёт без зрителей.В этом году кульминация праздника — водно-пиротехническое шоу — пройдёт не в акватории Невы, а в Финском заливе. За проходом брига «Россия» и фейерверком горожане будут наблюдать из своих квартир.

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Комментарии (9)

Adriana_Celentana
А на парад с банкой пива (или что там употребляет нынешняя гопота?) можно?
И как его пить через маску?
cobalt
Лучше бы маски отменили, а то ходишь как педота, в этой маске.
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