Смольный не стал отменять запрет на продажу спиртного в день «Алых парусов». Праздник пройдет в формате трансляции

В субботу, 27 июня, в Петербурге нельзя будет купить алкоголь. Как сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, чиновники решили не отменять запрет на продажу спиртного в день праздника выпускников «Алые паруса», несмотря на то, что он пройдет в дистанционной форме из-за пандемии коронавируса.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах будет действовать с 22 часов 26 июня до 11 часов 28 июня. Запрет не распространяется на магазины дьюти фри и общепит, но работа ресторанов все равно запрещена «коронавирусным» 121-м постановлением правительства Петербурга.