Начальник цеха Кронштадтского морского завода подозревается во взяточничестве. Деньги он якобы брал за премирование и покровительство

Начальник цеха №2 Кронштадтского морского завода задержан за получение взятки в 25 тысяч рублей. По факту произошедшего следователями Приморского района возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, с оперативниками мужчина встретился накануне. По мнению следствия, деньги у одного из сотрудников он попросил в обмен на покровительство и включение того в список премированных работников.

Представители АО «Кронштадтский морской завод» подтвердили, что подозреваемый петербуржец действительно работает на предприятии. «Фонтанка» запросила развёрнутый комментарий.