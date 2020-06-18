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18.06.2020 10:49
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Начальник цеха Кронштадтского морского завода подозревается во взяточничестве. Деньги он якобы брал за премирование и покровительство

Начальник цеха №2 Кронштадтского морского завода задержан за получение взятки в 25 тысяч рублей. По факту произошедшего следователями Приморского района возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, с оперативниками мужчина встретился накануне. По мнению следствия, деньги у одного из сотрудников он попросил в обмен на покровительство и включение того в список премированных работников.

Представители АО «Кронштадтский морской завод» подтвердили, что подозреваемый петербуржец действительно работает на предприятии. «Фонтанка» запросила развёрнутый комментарий.

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
Начальник цеха решил не отставать от правоохранителей и действовать в духе времени.
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