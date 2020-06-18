В Совфеде выступили против идеи сократить новогодние праздники до трех дней

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выступил против сокращения новогодних праздников в 2021 году. Председатель комитета Андрей Клишас заявил, что инициатива ограничивает право граждан на отдых.



«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии», — сказал сенатор агентству РИА Новости.

