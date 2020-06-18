В Совфеде выступили против идеи сократить новогодние праздники до трех дней
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выступил против сокращения новогодних праздников в 2021 году. Председатель комитета Андрей Клишас заявил, что инициатива ограничивает право граждан на отдых.
«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии», — сказал сенатор агентству РИА Новости.
По его словам, нерабочие дни, введенные в период ограничительных мероприятий, неравноценны новогодним праздничным дням.
С предложением сократить новогодние праздники до трех дней — с 1 по 3 января — выступил председатель комитета по экономической политике Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. Кутепов указал, что изначально в 2020 году планировалось только 118 нерабочих дней, но из-за дополнительных выходных это число выросло до 147.