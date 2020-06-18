Генпрокуратура нашла клоны сайта голосования по поправкам в Конституцию

Генпрокуратура РФ собирается провести проверку клонов сайта голосования по поправкам в Конституцию.



«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре г. Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов — клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России», — сообщается 18 июня на сайте надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что после проверки будет решаться вопрос о «принятии мер по устранению нарушений», в том числе блокировка ресурсов.