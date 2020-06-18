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18.06.2020 10:26
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Генпрокуратура нашла клоны сайта голосования по поправкам в Конституцию

Генпрокуратура РФ собирается провести проверку клонов сайта голосования по поправкам в Конституцию.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре г. Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов — клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России», — сообщается 18 июня на сайте надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что после проверки будет решаться вопрос о «принятии мер по устранению нарушений», в том числе блокировка ресурсов.

Президент России Владимир Путин назначил плебисцит на 1 июля, посчитав этот день «вполне подходящей датой».

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