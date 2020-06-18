Петербургская полиция задержала мошенников, которые предположительно обманули пенсионеров на десятки тысяч рублей, представляясь газовщиками и пожарными. Один смог продать пожилой женщине сигнализатор загазованности в десять раз дороже его настоящей стоимости, другие на себе вынесли из квартиры 60 тысяч рублей. При этом клялись в честности и уверяли, что ничего не крадут.



Как 18 июня сообщили в ГУ МВД по городу и области, 24-летнего мужчину по имени Артур задержали по подозрению в мошенничестве. Предположительно, именно он 4 июня убедил 85-летнюю жительницу одного из домов на Тверской улице приобрести специальное устройство, чтобы самостоятельно проверять, не произошло ли утечки газа. Технику продал за 16,5 тысяч рублей и сразу исчез. Обман женщина обнаружила через двое суток, в день своего рождения.