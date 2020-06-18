Обманывающие пенсионеров лжепожарные и газовщики задержаны в Петербурге. Они клялись в честности и бежали на самолёте
Петербургская полиция задержала мошенников, которые предположительно обманули пенсионеров на десятки тысяч рублей, представляясь газовщиками и пожарными. Один смог продать пожилой женщине сигнализатор загазованности в десять раз дороже его настоящей стоимости, другие на себе вынесли из квартиры 60 тысяч рублей. При этом клялись в честности и уверяли, что ничего не крадут.
Как 18 июня сообщили в ГУ МВД по городу и области, 24-летнего мужчину по имени Артур задержали по подозрению в мошенничестве. Предположительно, именно он 4 июня убедил 85-летнюю жительницу одного из домов на Тверской улице приобрести специальное устройство, чтобы самостоятельно проверять, не произошло ли утечки газа. Технику продал за 16,5 тысяч рублей и сразу исчез. Обман женщина обнаружила через двое суток, в день своего рождения.
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Двоих мужчин, 21 и 23 лет, которые около полудня 15 июня притворились пожарными, оперативники задержали в Пулково. Подозреваемые в краже десятков тысяч из квартиры 88-летней горожанки собирались скрыться в Москве. По мнению следствия, именно они пришли в квартиру на Ланском шоссе и попросили хозяйку пустить их ради проверки электропроводки и исправности вытяжки газа. Пока один работал на кухне, напарник обыскал комнату. Но петербурженка была внимательна и пропажу всех своих накоплений обнаружила сразу, о чём и сообщила гостям. Те признаваться не стали, уверили, что денег не видели, и даже показали содержимое сумок. Они ушли, горожанка обратилась в полицию. Сейчас специалисты опрашивают подозреваемых и устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности.
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