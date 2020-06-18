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18.06.2020 09:34
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В Госдуме предложили на время снизить транспортный налог на 25 процентов

Для российских регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, предложили снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, который обратился с письмом к министру транспорта Евгению Дитриху.

Власов пояснил, что во время режима повышенной готовности большинство россиян были вынуждены оставаться дома и не пользовались своей машиной больше месяца. Он назвал временное уменьшение налога «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки», пишет 18 июня РИА Новости.

Депутат попросил министра оценить его инициативу и проанализировать возможность ее реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов из федерального бюджета.

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Комментарии (6)

yaprotiv
привычный уже популизм перед поправками - налог на богатых, снижение налога который хотели заменить акцизами, а оставили и налог и акциз ввели
VF812
где чепчики владельцев ведер?
Kilrathi
Кризис, народ мало заносит, сложно стало содержать спорткары с 500+ лс.
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