В Госдуме предложили на время снизить транспортный налог на 25 процентов

Для российских регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, предложили снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, который обратился с письмом к министру транспорта Евгению Дитриху.



Власов пояснил, что во время режима повышенной готовности большинство россиян были вынуждены оставаться дома и не пользовались своей машиной больше месяца. Он назвал временное уменьшение налога «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки», пишет 18 июня РИА Новости.

