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18.06.2020 09:06
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Стали известны вероятные даты обращения Путина к россиянам по поводу Конституции

Владимир Путин намерен обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 18 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Один из собеседников рассказал, что обращение россияне увидят между днём голосования 1 июля и парадом Победы 24 июня. Другой дал более точные вводные — среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.

Ранее в Кремле не исключали, что Путин может обратиться к гражданам страны и после голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию начнётся 25 июня. В нее предлагается добавить пять новых статей, и в 39 — внести изменения. «Фонтанка» опубликовала для своих читателей полный текст поправок, чтобы вы могли сравнить их с действующими статьями.

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Комментарии (5)

Kent_5e4ce28898395
Он ведь еще статью обещал написать.
260657101
Сейчас каждое выступление Путина это минус сколько то от рейтинга, поэтому пусть конечно выступает если хотят мобилизации тех кто против, чтобы какая та часть перестала не только в интронетах и на кухнях возмущаться, но и оторвала задницу от дивана, перестала думать что бойкот голосования что то решает и придет и скажет нет, а таких по реально социологии на конец мая уже было почти столько же сколько Да говорили. Так что не будет скорее всего честных 50+1 , не будет, а нарисованные цифры не равно легитимности, нет веры нет легитимности.
Вовка Мишкин
чего боится чего так старается
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