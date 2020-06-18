Стали известны вероятные даты обращения Путина к россиянам по поводу Конституции

Владимир Путин намерен обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 18 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.



Один из собеседников рассказал, что обращение россияне увидят между днём голосования 1 июля и парадом Победы 24 июня. Другой дал более точные вводные — среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.



Ранее в Кремле не исключали, что Путин может обратиться к гражданам страны и после голосования.



Голосование по поправкам в Конституцию начнётся 25 июня. В нее предлагается добавить пять новых статей, и в 39 — внести изменения. «Фонтанка» опубликовала для своих читателей полный текст поправок, чтобы вы могли сравнить их с действующими статьями.

