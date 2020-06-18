За сутки коронавирусом заразились более 187 тысяч человек по всему миру

Число заразившихся коронавирусом превысило 8,35 миллиона человек в 188 странах мира по состоянию на утро 18 июня. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.



По информации университета, в мире заразились 8 349 950 человек. Суточный прирост составил 187,2 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 448 959 инфицированных.



Наибольшее количество заразившихся фиксируют в США, где болеют более 2,16 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия, где инфицированы 955,4 тысячи человек, а на третьем Россия с 553,3 тысячи заболевших. В десятку входят Индия, Великобритания, Италия, Испания, Чили, Перу и Иран.

