В Twitter появилась функция голосовых сообщений. Говорить можно чуть более двух минут

Функция голосовых сообщений появилась в Twitter. Пока попробовать новую опцию может только ограниченное число пользователей, владеющих устройствами с iOS.



«С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным», — заявили в компании 18 июня. Для записи голосового сообщения нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн.



Голосовой твит ограничен временем в 140 секунд. Если он будет длиннее, то платформа автоматически разобьет его на несколько записей и создаст из них тред.

