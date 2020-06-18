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18.06.2020 07:47
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В Twitter появилась функция голосовых сообщений. Говорить можно чуть более двух минут

Функция голосовых сообщений появилась в Twitter. Пока попробовать новую опцию может только ограниченное число пользователей, владеющих устройствами с iOS.

«С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным», — заявили в компании 18 июня. Для записи голосового сообщения нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн.

Голосовой твит ограничен временем в 140 секунд. Если он будет длиннее, то платформа автоматически разобьет его на несколько записей и создаст из них тред.

В ближайшие недели функция будет доступна для всех пользователей с iOS. В компании не уточнили, когда голосовые сообщения внедрят для других платформ.

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