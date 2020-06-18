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18.06.2020 07:29
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В NASA назвали возможную причину повышения уровня бензола на борту МКС

Некорректная работа очистителя воздуха в американском модуле могла привести к повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МКС). Об этом 18 июня сообщает NASA.

«Чтобы снизить уровень бензола в атмосфере, в модуле Node 1 «Юнити» будут установлены угольные фильтры из надувного модуля BEAM», — говорится в сообщении.

В NASA полагают, что со временем угольная часть очистителя поглотила бензол, и теперь другие химические соединения потенциально могут вытолкнуть бензол из фильтров, способствуя повышению его уровня в воздухе.

О том, что на борту МКС обнаружили повышенную концентрацию бензола, «Роскосмос» сообщил 20 мая. Тогда в ведомстве отметили, что уровень содержания соединения в атмосфере станции не превышает предельно допустимой нормы и не несет какой-либо угрозы экипажу, но впоследствии уровень вырос и на станции установили прибор для оценки качества воздуха.

Бензол — это бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Он входит в состав бензина, используется в промышленности, в производстве лекарств, пластмассы, синтетической резины и красителей.

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