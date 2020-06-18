«Жарко! Некоторые наши нерпы по-настоящему пьют воду! Хотя такое их поведение нигде в научной литературе не описывалось ранее», — описали происходящее в ролике его авторы.

На видеозаписи развалившаяся на дне бассейна ладожская нерпа подставляет голову под струю из шланга и ловит пастью воду.

Водные процедуры в прохладном бассейне одного из своих обитателей на зависть изнуренным жарой петербуржцам публикует «Фонд друзей балтийской нерпы» 17 июня.

В комментариях некоторые подписчики поинтересовались, как нерпы поддерживают в организме водный баланс. Знатоки ластоногих тут же ответили, что благодаря рыбе. Эту информацию также подтвердили сотрудники фонда.

«Верно. Из рыбы. В Арктике им точно пресной воды не найти (только из снега, пожалуй). Но, наши нерпы пресноводные и воду они попивают, да и снегом закусывают, случается», — написали в комментариях специалисты.



Однако нашлись и те, кто, несмотря на заявление экспертов, предпочел расценить происходящее на видео как промывку усов или чистку зубов, а также остановиться на предположении, что нерпа «кусает струйку».