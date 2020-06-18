Биологи показали, как ладожская нерпа переносит жару — они впервые увидели, как животное пьет воду
Водные процедуры в прохладном бассейне одного из своих обитателей на зависть изнуренным жарой петербуржцам публикует «Фонд друзей балтийской нерпы» 17 июня.
На видеозаписи развалившаяся на дне бассейна ладожская нерпа подставляет голову под струю из шланга и ловит пастью воду.
«Жарко! Некоторые наши нерпы по-настоящему пьют воду! Хотя такое их поведение нигде в научной литературе не описывалось ранее», — описали происходящее в ролике его авторы.
В комментариях некоторые подписчики поинтересовались, как нерпы поддерживают в организме водный баланс. Знатоки ластоногих тут же ответили, что благодаря рыбе. Эту информацию также подтвердили сотрудники фонда.
«Верно. Из рыбы. В Арктике им точно пресной воды не найти (только из снега, пожалуй). Но, наши нерпы пресноводные и воду они попивают, да и снегом закусывают, случается», — написали в комментариях специалисты.
Однако нашлись и те, кто, несмотря на заявление экспертов, предпочел расценить происходящее на видео как промывку усов или чистку зубов, а также остановиться на предположении, что нерпа «кусает струйку».