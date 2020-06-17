ВОЗ прекращает испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19. Петербургские власти считают, что препарат «устоял и удержался»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила снять гидроксихлорохин с испытаний препаратов для борьбы с коронавирусом. Об этом 17 июня заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, передает РИА «Новости».



Решение принято экспертной группой на основании трех параметров — в том числе, собственных данных ВОЗ и тестов, которые провели в Великобритании. Эксперты организации «запустили процесс остановки испытаний медикамента», уточнила Рестрепо.



Отметим, ранее ВОЗ уже приостанавливала испытания гидроксихлорохина, однако позже отказалась от этого решения. Медицинский регулятор США еще 15 июня убрал препарат из списка разрешенных для лечения COVID-19, несмотря на то, что им пользовался для профилактики заболевания президент Дональд Трамп.

