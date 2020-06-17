ВОЗ прекращает испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19. Петербургские власти считают, что препарат «устоял и удержался»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила снять гидроксихлорохин с испытаний препаратов для борьбы с коронавирусом. Об этом 17 июня заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, передает РИА «Новости».
Решение принято экспертной группой на основании трех параметров — в том числе, собственных данных ВОЗ и тестов, которые провели в Великобритании. Эксперты организации «запустили процесс остановки испытаний медикамента», уточнила Рестрепо.
Отметим, ранее ВОЗ уже приостанавливала испытания гидроксихлорохина, однако позже отказалась от этого решения. Медицинский регулятор США еще 15 июня убрал препарат из списка разрешенных для лечения COVID-19, несмотря на то, что им пользовался для профилактики заболевания президент Дональд Трамп.
Российский Минздрав, по последним данным, продолжает рекомендовать гидроксихлорохин при коронавирусе. Эффективным препаратом его сегодня назвал и руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто: «Если в январе мы говорили, что противовирусная терапия является номером один, то к июню значение этого подхода съехало практически до нуля. Появляются новые препараты. Устоял и удержался гидроксихлорохин», - заявил он.
ВОЗ поставила на паузу испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении инфицированных коронавирусом 25 мая из-за смертельных случаев. После этого препарат запретили применять во Франции. Примеру последовали в Грузии, но уточнили, что побочных эффектов за время практики лечения медикаментом не зафиксировали, пишет ТАСС.
Зато их выявили в Испании, где у некоторых пациентов вскоре после начала терапии гидроксихлорохином в начальной дозе 800 мг проявились тяжёлые психоневрологические нарушения. Среди них психоз и суицидальные мысли. В качестве профилактики от коронавируса этот же препарат несколько недель принимал президент США Дональд Трамп.