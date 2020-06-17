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17.06.2020 21:44
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Горизбирком Петербурга объяснил, в каких случаях можно проголосовать на работе

Граждане смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на рабочем месте, если им неудобно сделать это 1 июля, и есть помещение, подходящее для волеизъявления. Об этом 17 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Санкт-Петербурга.

На совещании совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в Санкт-Петербурге по направлению «Открытый город» 17 июня вице-губернатор Ирина Потехина, комментируя организацию плебисцита, отметила, что проголосовать можно не только на дому и во дворе, но и на рабочем месте. На просьбу «Фонтанки» уточнить, что имелось ввиду, чиновник посоветовала обратиться за юридическими тонкостями в Горизбирком.

Как пояснили в городской комиссии, «если группам граждан, к примеру, компактно проживающих в отдалении от помещения для голосования или работающим в этот день, и которым по условиям работы, графикам сменности неудобно голосовать 1 июля 2020 года... участковая избирательная комиссия может организовать такое голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах». При этом место, подчеркнули в ГИК, должно быть пригодным для голосования и отвечать требованиям Роспотребнадзора о мерах безопасности по противодействию коронавирусу.

В избиркоме привели в пример такие предприятия, как «Метрострой», сотрудники которого, чья смена приходится на 1 июля, могли бы прийти до дня голосования на ближайший к предприятию избирательный участок. «Но тогда одномоментный приход нескольких сотен сотрудников (при том, что одновременно будут голосовать жители относящихся к участку домов) может вызвать очередь на участке и нарушение безопасного режима», - пояснили в комиссии. При этом время для такого голосования не должно совпадать с режимом работы участковой комиссии на территории избирательного участка.

Напомним, что плебисцит по поправкам в Конституцию продлится неделю — с 25 июня по 1 июля включительно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Никита Михалков
пришли смс "я не лох". чем больше смс ты пришлешь, тем больше ты не лох.
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