Дуров угрожает судом Facebook и напоминает о «политической цензуре»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Facebook и Instagram «зарабатывают на рекламе мошеннических схем». Об этом он написал в своем телеграм-канале 17 июня.



По мнению Дурова, в соцсетях рекламируют способы заработка от его имени — при том, что «мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка».



«Эти мошеннические схемы одобряется модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», - пишет Дуров.

