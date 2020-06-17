Дуров угрожает судом Facebook и напоминает о «политической цензуре»
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Facebook и Instagram «зарабатывают на рекламе мошеннических схем». Об этом он написал в своем телеграм-канале 17 июня.
По мнению Дурова, в соцсетях рекламируют способы заработка от его имени — при том, что «мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка».
«Эти мошеннические схемы одобряется модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», - пишет Дуров.
Жертвами мошеннических схем становятся в первую очередь пенсионеры — в одном их прмимеров, которые приводит основатель Telegram, мошенники получили за пожилую женщину кредит на 180 тысяч рублей. При этом жалобы пользователей на такую рекламу игнорируются.
«Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно», - подчеркивает Дуров, напоминая про удаление «политических аккаунтов» - как «патриотических», так и «оппозиционых» - из соцсети.
Дуров призывает Facebook до конца недели компенсировать пользователям ущерб, «нанесенный действиями ее модераторов». В противном случае основатель Telegram советует сохранять «случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений» - в будущем они могут понадобиться на суде.
Напомним, ранее Дуров уже призывал всех удалить мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook. По его мнению, приложение небезопасно.