Дым от пожара поднялся над кольцевой неподалеку от «Меги Парнас»
Дым от пожара поднялся над участком кольцевой автодороги под Петербургом. Об этом вечером 17 июня сообщил читатель «Фонтанки».
читатель "Фонтанки"
По его словам, горит стройбаза, расположенная недалеко от торгово-развлекательного центра «Мега Парнас». Судя по видеозаписи, которую он прислал в редакцию издания, огонь охватил деревянную постройку.
читатель "Фонтанки"
Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Ленинградской области, заявка поступила на пульт спасателей в 21:05. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит сарай размером два на пять метров. В настоящий момент приняты меры по его тушению. Другие подробности случившегося устанавливаются.