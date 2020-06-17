Министры обороны стран НАТО договорились, чем ответить на усиление ядерного потенциала РФ

«Россия в последние годы значительно усилила свой ракетный потенциал, развернув новые ракеты SSC-8 (классификация НАТО для российской крылатой ракеты 9М729), которые способны нести ядерные заряды, - цитирует Столтенберга агентство. - Эти ракеты мобильны, способны достигать европейских городов в течение нескольких минут, и их развертывание снижает порог применения ядерного оружия. Министры обороны государств НАТО приняли пакет мер, отвечающих на усиление российского потенциала».

Министры обороны стран НАТО на видеоконференции 17 июня обсудили наращивание Россией ракетно-ядерного потенциала и приняли пакет ответных мер, сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, НАТО ответит приобретением самолетов пятого поколения, новых средств ПВО Patriot и SAMP/T (система ПВО совместного производства Италии и Франции), также назначит новые учения, а страны - члены будут более активно обмениваться информацией. Однако размещать ядерные ракеты на территории Европы не планируется, заверил генсек. «Мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России», - объяснил он такое решение.

Кроме того, Столтенберг коснулся вопроса вывода военных НАТО из Германии.

Столтенберг также сообщил, что министры обороны НАТО обсудили вывод военных США , но никаких решений по срокам и объемам пока нет. «Пока нет никаких решений о конкретных сроках и объемах перемещения сил», - констатироваль генеральный секретарь Североатлантического альянса.