Министры обороны стран НАТО договорились, чем ответить на усиление ядерного потенциала РФ
Министры обороны стран НАТО на видеоконференции 17 июня обсудили наращивание Россией ракетно-ядерного потенциала и приняли пакет ответных мер, сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
«Россия в последние годы значительно усилила свой ракетный потенциал, развернув новые ракеты SSC-8 (классификация НАТО для российской крылатой ракеты 9М729), которые способны нести ядерные заряды, - цитирует Столтенберга агентство. - Эти ракеты мобильны, способны достигать европейских городов в течение нескольких минут, и их развертывание снижает порог применения ядерного оружия. Министры обороны государств НАТО приняли пакет мер, отвечающих на усиление российского потенциала».
По его словам, НАТО ответит приобретением самолетов пятого поколения, новых средств ПВО Patriot и SAMP/T (система ПВО совместного производства Италии и Франции), также назначит новые учения, а страны - члены будут более активно обмениваться информацией. Однако размещать ядерные ракеты на территории Европы не планируется, заверил генсек. «Мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России», - объяснил он такое решение.
Кроме того, Столтенберг коснулся вопроса вывода военных НАТО из Германии.
Столтенберг также сообщил, что министры обороны НАТО обсудили вывод военных США , но никаких решений по срокам и объемам пока нет. «Пока нет никаких решений о конкретных сроках и объемах перемещения сил», - констатироваль генеральный секретарь Североатлантического альянса.