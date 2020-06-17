Forbes: Правительство снова обсуждает возможность введения налога для богатых

Пандемия заставила российские власти вернуться к обсуждению возможности повысить налоги для обеспеченных граждан. Как пишет Forbes 17 июня со ссылкой на федерального чиновника и источника в Госдуме, налог для физических лиц, доходы которых выше 2-3 млн рублей в год, могут поднять до 15%. По словам одного из собеседников издания, поводом для размышления над изменением системы налогообложения стал «запрос на социальную справедливость». Активное обсуждение различных подходов шло ещё зимой перед посланием президента в январе 2020 года. Всего разработано более 10 вариантов.

Один из обсуждаемых властями - введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Предполагается, что повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% может использоваться для граждан, которые в год зарабатывают более 2-3 млн рублей. В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт. Вновь чиновники вернулись к вопросу из-за резкого роста дефицита бюджета. Министр экономического развития России Максим Решетников в конце апреля говорил, что дефицит бюджета в 2020 году может быть 5-6 %, аналогично оценивал перспективу в мае и Центробанк. Министр финансов Антон Силуанов в начале мая прогнозировал дефицит бюджета в районе 4% ВВП, а рост расходов - в 1 трлн рублей. Однако источники Forbes утверждают, что цель изменения налогов - не пополнить казну, а направить дополнительные финансовые средства для социальных нужд, например, на поддержку малоимущих граждан или пенсионеров.