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17.06.2020 20:47
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Forbes: Правительство снова обсуждает возможность введения налога для богатых

Пандемия заставила российские власти вернуться к обсуждению возможности повысить налоги для обеспеченных граждан. Как пишет Forbes 17 июня со ссылкой на федерального чиновника и источника в Госдуме, налог для физических лиц, доходы которых выше 2-3 млн рублей в год, могут поднять до 15%.

По словам одного из собеседников издания, поводом для размышления над изменением системы налогообложения стал «запрос на социальную справедливость». Активное обсуждение различных подходов шло ещё зимой перед посланием президента в январе 2020 года. Всего разработано более 10 вариантов.

Один из обсуждаемых властями - введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Предполагается, что повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% может использоваться для граждан, которые в год зарабатывают более 2-3 млн рублей. В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт.

Вновь чиновники вернулись к вопросу из-за резкого роста дефицита бюджета. Министр экономического развития России Максим Решетников в конце апреля говорил, что дефицит бюджета в 2020 году может быть 5-6 %, аналогично оценивал перспективу в мае и Центробанк. Министр финансов Антон Силуанов в начале мая прогнозировал дефицит бюджета в районе 4% ВВП, а рост расходов - в 1 трлн рублей.

Однако источники Forbes утверждают, что цель изменения налогов - не пополнить казну, а направить дополнительные финансовые средства для социальных нужд, например, на поддержку малоимущих граждан или пенсионеров.

Но Минфин выступает против реформы налогообложения,аргументируя свою позицию тем, что если повышение ставки будет небольшим, то и поступления будут небольшими, зато это усложнит администрирование.

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Комментарии (5)

yaprotiv
у нас только конституцию по щелчку пальцем меняют. Такие законы вязнут на этапе подачи на века
alexpv
Не смешите мою задницу! Кто же это в здравом уме сам себя лишит доходов.Ни один член правительства, ни один депутат любого уровня не пропустят такой закон, как можно самим себе зарплату урезать.А среди тех кто принимает законы нет бедных.
Так что все это пустая болтовня.
260786601
Это на тех кто за чертой бедности?
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