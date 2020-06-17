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17.06.2020 20:16
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Беглов обрадовался переносу финала Лиги чемпионов. «Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд»

Губернатор Петербурге Александр Беглов прокомментировал решение Союза Европейских Ассоциаций (УЕФА) перености финал Лиги Чемпионов с 2021 на 2022 год из-за коронавируса. Как передает в среду, 17 июня, пресс-служба Беглова, перенос отвечает интересам города.

Напомним, что ранее на 2021 год были сдвинуты сроки проведения финального турнира Чемпионата Европы по футболу, несколько матчей которого также пройдут в Петербурге. Таким образом, финал Лиги чемпионов мог наложиться на континентальное первенство.

«Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд», - подчеркнул Александр Беглов.

Матчи Евро-2020 изначально были запланированы в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который должен принять полуфиналы и финал. Ранее в Смольном подтвердили свое участие в чемпионате Европы в 2021 году. В Петербурге планируются матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также один из матчей 1/4 финала турнира.

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Комментарии (7)

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