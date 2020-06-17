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17.06.2020 20:05
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ЗакС Петербурга предложил прописать в российском законодательстве понятие «запах»

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму проект закона о введении мониторинга запаха атмосферного воздуха. Соответствующий документ 17 июня размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

В документе предлагается прописать, что запах — это «органолептическая характеристика атмосферного воздуха, воспринимаемая органом обоняния при вдыхании определенных летучих веществ, как индивидуальных, обладающих запахом, так и их смеси», а также ввести понятие «региональный норматив запаха».

По мнению его авторов, действующая система гигиенического нормирования уже не отвечает запросу общества, так как жителей страны волнует не только безопасность проживания, но и его комфортность, а параметр запаха выходит за рамки действующих норм.

Разработчики проекта закона предлагают установить, что определение интенсивности запаха является составной частью мониторинга атмосферного воздуха и осуществляется местными властями в границах субъекта РФ. Так как не все регионы страны сталкиваются с проблемой влияния запахов на комфортность проживания граждан исполнение вводимых норм предлагают оставить их правом, а не обязанностью.

Помимо этого, документ устанавливает дополнительные полномочия Министерства природных ресурсов и экологии РФ по нормированию данной области. Поправки предлагается внести в закон ФЗ 96 «Об охране атмосферного воздуха».

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Комментарии (6)

OldObyvatel
Правильно! И дать законодательное определение "легкий запашок" и "невыносимая вонь".
В качестве единицы измерения ввести "топор".
Запах равен одному топору, если платиновый топор весом в один килограмм неподвижно висит в воздухе на высоте одного метра от пола.
261887361
Газпром уберёт свою высотку.

Принятие этого,крайне необходимого, Закона поставит крест на
"газовых" автомобилях**. Закон спасёт тысячи сограждан.
**Метил каптан (ОВ) имеет резкий запах.
NasushnyBread
А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: "Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего "Я" ! "
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