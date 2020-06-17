В Петербурге сформировали 47 временных участков для голосования. Почти все — в больницах

В Петербурге, по данным на 17 июня, были сформированы 47 временных участков для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии.



Большинство участков расположены в медицинских учреждениях, в частности, в Покровской, Александровской, Николаевской больницах, психиатрических больницах им. Кащенко и Николая Чудотворца, больнице им. Боткина, институте им. Вредена, онкоцентрах на проспекте Ветеранов и в поселке Песочный.

Кроме того, временные УИКи сформированы на Ладожском и Московском вокзалах, в следственном изоляторе №5 , в центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства, в ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» (главный оператор аэропорта Пулково).