FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +30
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 20:22
3
Печать

В Петербурге сформировали 47 временных участков для голосования. Почти все — в больницах

В Петербурге, по данным на 17 июня, были сформированы 47 временных участков для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии.

Большинство участков расположены в медицинских учреждениях, в частности, в Покровской, Александровской, Николаевской больницах, психиатрических больницах им. Кащенко и Николая Чудотворца, больнице им. Боткина, институте им. Вредена, онкоцентрах на проспекте Ветеранов и в поселке Песочный.

Кроме того, временные УИКи сформированы на Ладожском и Московском вокзалах, в следственном изоляторе №5 , в центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства, в ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» (главный оператор аэропорта Пулково).

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

virtvid
Ну вот вам и статистика по заболевшим.
ProstoZloy
А не проголосуют "за" - отключим от ИВЛ!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний