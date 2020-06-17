Главный специалист комздрава рекомендовал петербуржцам гулять в парках. Но они закрыты Роспотребнадзором
Гулять в парках, на побережье и заниматься скандинавской ходьбой очень полезно и рекомендуется не только переболевшим коронавирусом, но всем остальным, заявил главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко. Но Роспотребнадзор обещает открыть парки лишь в июле.
«Не только после перенесенной коронавирусной инфекции, но и в обычной жизни прогулки по побережью и парковой зоне полезны для здоровья, это всем понятно, — заявил он 17 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — И у кого есть возможность и свободное время, обязательно должны это выполнять. Когда пациент восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции, это вдвойне полезно».
Кроме того, по его словам, при использовании методики скандинавской ходьбы более эффективно идет разработка верхне-плечевого пояса и восстановление легочной ткани. «Это очень полезно делать», — резюмировал специалист.