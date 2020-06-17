Главный специалист комздрава рекомендовал петербуржцам гулять в парках. Но они закрыты Роспотребнадзором

Гулять в парках, на побережье и заниматься скандинавской ходьбой очень полезно и рекомендуется не только переболевшим коронавирусом, но всем остальным, заявил главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко. Но Роспотребнадзор обещает открыть парки лишь в июле.



«Не только после перенесенной коронавирусной инфекции, но и в обычной жизни прогулки по побережью и парковой зоне полезны для здоровья, это всем понятно, — заявил он 17 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — И у кого есть возможность и свободное время, обязательно должны это выполнять. Когда пациент восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции, это вдвойне полезно».