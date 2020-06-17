FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +30
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 19:30
14
Печать

Главный специалист комздрава рекомендовал петербуржцам гулять в парках. Но они закрыты Роспотребнадзором

Гулять в парках, на побережье и заниматься скандинавской ходьбой очень полезно и рекомендуется не только переболевшим коронавирусом, но всем остальным, заявил главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко. Но Роспотребнадзор обещает открыть парки лишь в июле.

«Не только после перенесенной коронавирусной инфекции, но и в обычной жизни прогулки по побережью и парковой зоне полезны для здоровья, это всем понятно, — заявил он 17 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — И у кого есть возможность и свободное время, обязательно должны это выполнять. Когда пациент восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции, это вдвойне полезно».

Кроме того, по его словам, при использовании методики скандинавской ходьбы более эффективно идет разработка верхне-плечевого пояса и восстановление легочной ткани. «Это очень полезно делать», — резюмировал специалист.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

261888191
Вообще не понимаю, как парки, а особенно лесопарки могут способствовать распространению коронавируса. Там в силу больших площадей социальная дистанция даже в период массового нашествия людей создаётся автоматически. А для здоровья, тем более для профилактики поражения лёгких, прогулки на свежем воздухе, а не по загазованном улицам только на пользу.
ТиМуР
))
260965961
Откройте Сангальский садик! Для инвалидов и пенсов!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний