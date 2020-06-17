Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

Цены на бензин достигли исторического максимума, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.



Цена бензина АИ-95 с начала июня выросла более чем на 9% и составила 57,209 тыс. рублей за тонну. В ходе торгов 17 июня показатель достиг исторического максимума. Последний раз самый наиболее высокий показатель был зафиксирован в мае 2018 года и составил 55,976 тыс. рублей за тонну.

Бензин АИ-92 пока не дотянул до исторического максимума, но продолжает находиться выше докризисного уровня. По данным на 17 июня, цена на него выросла на 0,59%, согласно национальному биржевому индексу, и достигла 49,809 тыс. рублей за тонну.