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17.06.2020 19:20
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Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

Цены на бензин достигли исторического максимума, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-95 с начала июня выросла более чем на 9% и составила 57,209 тыс. рублей за тонну. В ходе торгов 17 июня показатель достиг исторического максимума. Последний раз самый наиболее высокий показатель был зафиксирован в мае 2018 года и составил 55,976 тыс. рублей за тонну.

Бензин АИ-92 пока не дотянул до исторического максимума, но продолжает находиться выше докризисного уровня. По данным на 17 июня, цена на него выросла на 0,59%, согласно национальному биржевому индексу, и достигла 49,809 тыс. рублей за тонну.

Рост биржевых цен может отразиться на розничных ценах на бензин, сообщает РБК со ссылкой на экспертов топливного рынка.

«Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин. Трансляцию в розницу следует ожидать, АЗС дальше не могут работать в таких условиях», — сказал изданию президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Напомним, биржевые цены на бензин вышли на докризисный уровень в конце мая.

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Комментарии (12)

Brit
Топливо дорожает, потому что Россия, благодаря манёврам мудрого Игоря Ивановича Сечина, обязалась сократить добычу своей нефти на треть. Сокращать решили не за счёт той, что идёт на экспорт (валюта нужна), а той, что идёт на внутренний рынок нам.

Но это ещё цветочки. Ягодки пойдут, когда в американском Сенате примут закон о признании РФ государством-спонсором плохих дел, наряду с КНДР, Ираном и Сирией. Бензин будет стоить копейки, но никому не нужен.
Danik
Нефть обновляет минимум, бензин максимум. В такой стране живем!!! Тут нормальная математика не работает. Легко набирается и 146 процентов. Так что удивляться нечему!)
krasnonosov
А я заправлялся последний раз 23-го марта и еще пара делений осталась, еще на месяц хватит. Вот что удаленка делает. Надо продавать свое ведро с гайками и начинать ездить на каршеринге или такси.
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