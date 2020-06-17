«Переток от закрывающихся игроков». Х5 ответила на претензии УФАС о росте доли рынка после запрета открывать новые магазины

X5 Retail Group не нарушала запрет петербургского УФАС об открытии новых магазинов после достижения предельно допустимой доли рынка в 25%, следует из комментария ретейлера «Фонтанке».



Ранее 17 июня антимонопольщики заявили о намерении обратить «пристальное внимание» на деятельность X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), поскольку доля ретейлера на рынке Северной столицы продолжает расти, несмотря на запрет открывать новые торговые точки.

Как пояснили в Х5, в течение 2019 года открывались магазины, арендованные до того, как УФАС зафиксировало превышение порога в 25%. Во-вторых, выручка росла за счет внедрения новых концепций «Пятерочки» и «Перекрестка», а также распродаж в гипермаркетах «Карусель». «Кроме того, рынок Петербурга действительно очень динамичный и в некоторых районах дает о себе знать фактор перетоков от закрывающихся игроков. В совокупности эти и другие факторы обеспечили Х5 рост продаж темпами, опережающими рост всего рынка Санкт-Петербурга», — пояснили в пресс-службе.