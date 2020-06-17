«Кашель, одышка, утомляемость». Специалист комздрава рассказал, что ждет переболевших коронавирусом
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Петербурга Станислав Макаренко рассказал о реабилитации, которая предстоит пациентам, переболевшим коронавирусом в средней и тяжелой форме с пневмонией.
«Утомляемость, кашель, одышка — это основные вещи, которые беспокоят пациентов после перенесенной инфекции, — заявил он 17 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Реабилитация направлена на восстановление легочной ткани, чтобы минимизировать фиброзные изменения и вернуть человека в обычную жизнь и к труду».
Реабилитацию в стационаре покрывает ОМС. По действующему тарифу, она длится три недели. Но в разработке новый, который будет рассчитан на 28 дней. Причем курс может проводиться несколько раз.